В Ярославской области многодетной матери вернули детей

В Ярославской области суд прекратил производство по делу об ограничении родительских прав многодетной матери благодаря комплексной государственной поддержке. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области.

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Женщина воспитывала детей одна после смерти мужа. В марте 2026 года семья попала в категорию социально опасного положения, после чего опека обратилась в суд с иском о лишении матери прав на четверых детей. Дети были размещены в реабилитационном центре, однако ситуация изменилась: женщина прошла курс лечения, восстановила быт и начала исполнять родительские обязанности.

К работе привлекли специалистов фонда «Дети наши», а с матерью встретилась уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. 03 августа 2026 года орган опеки отозвал иск, и дети вернулись к матери.

«Мама прошла лечение, каждый день работает над собой и становится лучше. Теперь дети снова с ней рядом — это самое главное счастье для матери»,— прокомментировал уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.

Специалисты продолжат сопровождение семьи для оказания помощи при необходимости.

Антон Голицын