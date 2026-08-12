В Ярославской области при пожаре в частном доме погибла 72-летняя женщина

В деревне Багряники Первомайского муниципального округа Ярославской области вечером 11 августа произошел пожар в частном деревянном доме. В результате погибла 72-летняя женщина, сообщили в следственном управлении СКР по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По факту происшествия Тутаевский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку. В качестве наиболее вероятной причины возгорания рассматривается неисправность электропроводки. По данным ГУ МЧС по Ярославской области, сообщение о пожаре на улице Школьной поступило в 18:27 11 августа. В результате пожара уничтожены дом площадью 54 кв. м и гараж.

Следователи проводят проверочные мероприятия, назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Антон Голицын