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Флигель усадьбы Тихомировых в Ярославле не нашел покупателя на аукционе

Аукцион по продаже флигеля усадьбы Тихомировых на Волжской набережной в Ярославле признан несостоявшимся. Это следует из протокола, размещенного в ГИС «Торги».

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Флигель является объектом культурного наследия местного значения конца XIX века. «Ъ-Ярославль» сообщал, что здание было изъято у прежнего собственника в связи с неисполнением обязанности по сохранению объекта культурного наследия.

В лот вошли здание площадью 48 кв. м и земельный участок площадью 199 кв. м. Начальная цена с учетом НДС составляла 4,3 млн руб. Торги были назначены на 13 августа, прием заявок завершился 7 августа. Как следует из протокола, ни одной заявки подано не было. Аукцион признан несостоявшимся.

Усадьба принадлежала купцам Тихомировым, которые занимались перевозкой товаров по Волге на своих пароходах.

Антон Голицын

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