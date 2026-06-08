В Ярославле выставили на продажу изъятый флигель усадьбы Тихомировых

В Ярославле объявили аукцион по продаже объекта культурного наследия местного значения «Усадьба Тихомировых: флигель» (конец XIX века). Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Историческое строение расположено на Волжской набережной. «Ъ-Ярославль» сообщал, что здание было изъято у собственника в связи с неисполнением обязанности по сохранению объекта культурного наследия.

Флигель усадьбы продается за 4,3 млн руб. В лот входят здание площадью 48 кв. м и земельный участок площадью 199 кв. м. Новый собственник должен будет в течение года разработать проектную документацию на ремонт объекта, а в течение двух лет после утверждения проекта обязан провести сами работы. Торги состоятся 13 августа.

Купцы Тихомировы занимались перевозкой товаров по городам на своих пароходах.

Алла Чижова