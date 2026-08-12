Главные новости к утру 12 августа

«Яндекс Пэй» больше недоступен в магазине приложений Apple App Store, сообщил сервис в Telegram-канале.

Обломки беспилотников попали в шесть жилых домов, коммерческое здание, а также на территорию строительной площадки в Новороссийске. Есть пострадавшие.

Рекламодатели стали сокращать объемы размещения, а в некоторых случаях замораживать бюджеты на продвижение на Wildberries.

Разработчики и производители электроники на основе архитектуры RISC-V попросили расширить пул компаний, претендующих на статус «технологического лидера».

Wildberries продлила меры поддержки продавцов, которые продают товар с собственного склада (по модели FBS), до 31 января 2027 года.

Командующий ВВС РФ генерал-полковник Сергей Кобылаш заявил об обновлении парка боевой авиатехники российских военно-воздушных сил почти на 100%.

За семь месяцев 2026 года власти Москвы изъяли 1,04 тыс. га земли и 938 тыс. кв. м зданий и помещений, что на 37% и 85% соответственно больше, чем за аналогичный период прошлого года.

США и еще 40 стран выступили с заявлением, в котором призвали все страны оповещать за 24 часа о запусках межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и ракет-носителей.

Президент России Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск для участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота.

Землетрясение в Колумбии практически полностью приостановило экспорт кофе в стране.

Португальский футболист Криштиану Роналду женился на модели Джорджине Родригес.