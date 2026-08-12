Путин прибыл на Сахалин для участия в финальном этапе учений Тихоокеанского флота

Президент России Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск для участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В прошлый раз президент посещал Сахалинскую область в 2013 году.

Крупные морские учения под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины проходят с 4 августа в акваториях Японского и Охотского морей, а также в северо-западной части Тихого океана. Отрабатываются задачи по обороне морских рубежей, островной зоны и прибрежной территории Дальнего Востока.

В маневрах задействованы 60 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, 30 самолетов, вертолетов и беспилотников, а также более 13 тыс. военнослужащих.

Эрнест Филипповский