Путин прибыл на Сахалин для участия в финальном этапе учений Тихоокеанского флота
Президент России Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск для участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В прошлый раз президент посещал Сахалинскую область в 2013 году.
Крупные морские учения под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины проходят с 4 августа в акваториях Японского и Охотского морей, а также в северо-западной части Тихого океана. Отрабатываются задачи по обороне морских рубежей, островной зоны и прибрежной территории Дальнего Востока.
В маневрах задействованы 60 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, 30 самолетов, вертолетов и беспилотников, а также более 13 тыс. военнослужащих.
За несколько дней до прибытия на Сахалин, 10 августа 2026 года, Владимир Путин посетил Улан-Удэ, где провёл заседание президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта, а также принял участие в запуске Ермаковского горно-обогатительного комбината по видеоконференцсвязи.
Учения Тихоокеанского флота по защите дальневосточных рубежей начались 4 августа 2026 года в акваториях Японского и Охотского морей, а также в северо-западной части Тихого океана. В маневрах участвуют более 13 тысяч военнослужащих, около 60 кораблей и подводных лодок, а также порядка 30 самолётов, вертолётов и беспилотных авиационных комплексов.
Основная цель этих учений — проверка готовности руководящего состава к управлению группировками сил в зонах их ответственности и решению оперативных задач, включая комплексное применение высокоточного оружия и современной военной техники. Учения проводятся совместно с другими силовыми ведомствами и органами исполнительной власти России.