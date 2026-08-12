Приложение «Яндекс Пэй» удалили из App Store

«Яндекс Пэй» больше недоступен в магазине приложений Apple App Store, сообщил сервис в Telegram-канале.

В компании рекомендовали отключить автообновления на устройстве, а также режим «Сгружать приложения», чтобы доступ к «Яндекс Пэй» не пропал.

Установленное до удаления приложение продолжает работать, добавили в компании. Приложение также можно скачать в маркетах для Android — Google Play, RuStore и других.

При попытке открыть страницу приложения «Яндекс Пэй» в App Store через браузер появляется предупреждение: «Запрашиваемая страница не найдена». Другие сервисы Яндекса в магазине доступны.