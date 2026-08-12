Крепкие дружеские изъятия

За первые семь месяцев 2026 года власти Москвы изъяли 1,04 тыс. га земли и 938 тыс. кв. м зданий и помещений, что на 37% и 85% соответственно больше, чем за аналогичный период прошлого года. В мэрии это объясняют необходимостью расширения улично-дорожной сети и строительства новых станций метро. Еще одна причина — реализация проектов комплексного развития территорий, предполагающих строительство суммарно более 78 млн кв. м новой недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В январе—июле 2026 года московскими властями было изъято 1,04 тыс. га в столице, что на 37% больше год к году, следует из подсчетов Consul Group, с которыми ознакомился “Ъ”. Площадь изъятых зданий и помещений выросла на 85%, до 938 тыс. кв. м, а число объектов недвижимости увеличилось более чем в два раза, до 8,1 тыс. Суммарная кадастровая стоимость изъятых объектов достигла 163,7 млрд руб. (на 58% больше год к году), изъятия затронули 1,63 тыс. собственников (в 2,8 раза больше), уточняют аналитики.

В департаменте городского имущества (ДГИ) Москвы сообщили “Ъ”, что при реализации городских программ развития под изъятие могут подпадать земельные участки, жилые и нежилые здания разного функционального назначения. Это необходимо для строительства улично-дорожной сети, метро, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, жилья и социальных объектов, уточнили там.

В 95,2% случаев инициатором изъятия выступали городские структуры. На заявления коммерческих застройщиков и инвесторов пришлось еще 4,7%. Годом ранее пропорция была другая — 74,9% и 24,4% соответственно, подсчитали в Consul Group. В этом году 88% изъятий недвижимости было необходимо для проектов КРТ против 59% годом ранее. Остальное приходилось на адресную инвестпрограмму и другие основания.

Основной фактор роста объемов изъятия недвижимости в Москве — переход к активной реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ), подтверждает партнер Ricci Петр Виноградов. Если раньше городские программы в большей степени затрагивали отдельные объекты и небольшие участки, то сейчас речь идет о преобразовании значительных территорий, включая бывшие промышленные зоны и территории с неэффективным использованием, отмечает адвокат Forward Legal Олеся Макарова. Сейчас в программу вовлечено 470 проектов на разных стадиях проработки и реализации, а общая территория развития по программе КРТ в Москве достигает более 4,7 тыс. га. Суммарно на них будет реализовано около 73,7 млн кв. м различной недвижимости. Для сравнения: год назад подобных проектов было 336, а общая площадь территорий составляла 4,2 тыс. га, уточняет руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский.

При этом изъятия не всегда проходят безболезненно для собственников и городских структур. В большинстве случаев владельцы не согласны с предложенными городом отступными и прибегают к судопроизводству, говорит Дмитрий Шелковский. В ДГИ пояснили “Ъ”, что в случае, когда с правообладателями имущества не удается договориться по поводу размера компенсации, подлежащей обязательной оплате, департамент подает иски об изъятии в судебном порядке. По словам управляющего партнера Pareto Legal Павла Желновода, почти каждый второй случай доходит до суда.

В краткосрочной перспективе предпосылки для сохранения значительных объемов изъятий есть, поскольку в Москве одновременно реализуется большое количество проектов КРТ, отмечает руководитель отдела стратегического и управленческого консалтинга CORE.XP Марина Жукова. При этом, помимо проектов комплексного развития территорий, городом также запланирована реализация ключевых инфраструктурных программ и транспортной стратегии столицы, напоминает старший директор департамента оценки и консалтинга CMWP Антон Калистратов. Он ожидает, что по мере реализации таких проектов динамика изъятий может постепенно стабилизироваться.

Дарья Андрианова