Выручка без границ

Разработчики и производители электроники на основе архитектуры RISC-V попросили расширить пул компаний, претендующих на статус «технологического лидера». Авторы инициативы полагают, что ограничения статуса по выручке не позволят компаниям развивать капиталоемкие направления. Тем не менее такие компании уже обладают значительными ресурсами, поэтому льготы для них должны быть привязаны именно к объему собственных технологических разработок, а не к формальному статусу, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Чумачев / Коммерсантъ Фото: Виктор Чумачев / Коммерсантъ

Российский альянс RISC-V, объединяющий крупнейшие компании в области электроники (входят «Сбер», «Аквариус», Yadro, «Байкал Электроникс», ГК «Элемент» и др.), попросил Минэкономразвития исключить верхний предел по выручке для получения малыми технологическими компаниями статуса «технологический лидер». Это следует из письма исполнительного директора альянса RISC-V Татьяны Сорокиной, направленного в июле 2026 года в ведомство (“Ъ” ознакомился с копией). Автор письма убеждена, что организации, выручка которых превысила порог в 40 млрд руб., не смогут претендовать на включение в категорию «технологический лидер», а значит, «не получат преимуществ в господдержке».

В июне 2026 года Минэкономразвития подготовило проект постановления, которым предлагалось выделить малые технологические компании (МТК), выручка которых переросла порог в 4 млрд руб. и доходит до 40 млрд руб. в год, в новую отдельную категорию — «технологических лидеров» (см. “Ъ” от 25 июня). К ним, по замыслу ведомства, будут предъявляться более жесткие требования в части инновационно-технологического характера, но взамен такие компании смогут получить преимущество при распределении субсидий и грантов. Оценивать технологических лидеров ведомство предлагает по рыночному и инновационному потенциалу и по деловой репутации. Министерство планирует, что новый статус до 2030 года смогут получить до 100 компаний. Совокупная выручка МТК в 2025 году составила 1,3 трлн руб.

Сохранение порога в 40 млрд руб. «ведет к необоснованному ограничению доступа к инструментам государственной поддержки», а также «ограничивает права компаний и не способствует росту будущих налоговых выплат от реализации проектов», пишет в своем обращении госпожа Сорокина. Альянс предлагает исключить верхний предел по выручке из проекта постановления Минэкономразвития, а также увеличить значение показателя выручки компании в методиках оценки. Методику оценки альянс предлагает дополнить показателем, который отражает долю и объем выручки, направляемой на исследования и разработки.

Представитель альянса RISC-V подтвердил отправку письма, уточнив, что пока ответа от ведомства ассоциация не получила. Представитель Минэкономразвития сообщил, что письмо будет рассмотрено в рабочем порядке.

RISC-V — открытая архитектура процессоров и микроконтроллеров, проект был создан в США. Она свободно и бесплатно может использоваться в том числе для коммерческой реализации. В мире на сегодня более 4,6 тыс. последователей стандарта более чем в 70 странах.

Сохранение статуса технологического лидера для компаний с выручкой больше 40 млрд руб. необходимо, поскольку размер выручки не всегда отражает ценность бизнеса в инновациях, отмечает эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов. Логично, чтобы льготы для таких компаний сохранялись, но были привязаны именно к объему собственных технологических разработок, инвестициям в R&D и вкладу в развитие отрасли, говорит он. Компании с такой большой выручкой уже обладают значительными ресурсами, добавил эксперт. «Логичнее создать отдельный статус технологического лидера для компаний, которые уже переросли категорию малых, но при этом продолжают активно развивать собственные отечественные технологии»,— уточнил Аверьянов. Так государство сможет поддерживать компании на разных этапах роста, не размывая первоначальный смысл статуса именной малой компании, нуждающейся в укрупнении бизнеса.

Наиболее критичны льготы для капиталоемких направлений, говорит GR-директор группы «Астра» Владислава Константинова, таких как электронная компонентная база, включая процессоры, вычислительная техника, операционные системы и прикладное ПО. У разработчика ПО и производителя микроэлектроники при одинаковом объеме выручки будут совершенно разные капитальные затраты, приводит пример генеральный директор компании «ГрафТех» Петр Василенко. В таком случае статус и объем господдержки можно разделить: компания может сохранять статус технологического лидера при превышении порога, а конкретные меры поддержки — зависеть от ее масштаба и специфики отрасли.

Впрочем, статус малой технологической компании, даже если речь идет о лидере, должен оставаться инструментом поддержки относительно небольших и быстрорастущих технологических бизнесов, а не крупных корпораций, настаивает господин Аверьянов. В ином случае есть риск перекоса финансовой поддержки для тех компаний, которые способны развивать бизнес самостоятельно реинвестированием прибыли, говорит он.

Ника Сизова