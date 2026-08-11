Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженились

Португальский футболист Криштиану Роналду женился на модели Джорджине Родригес. Они опубликовали фотографию рук с обручальными кольцами в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес встречались с 2016 года. Футболист сделал ей предложение в августе 2025 года. У них две общие дочки — Алана Мартина и Белла Эмеральда. Они также воспитывают троих детей, рожденных суррогатными матерями,— Криштиану Роналду-младшего и близнецов Матео и Еву.

41-летний Криштиану Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы, победитель Лиги наций. Он выступал за испанский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг». В декабре 2022 года перешел в «Аль-Наср».