Командующий ВВС РФ заявил о почти полном обновлении парка боевой авиатехники

Командующий ВВС РФ генерал-полковник Сергей Кобылаш заявил об обновлении парка боевой авиатехники российских военно-воздушных сил почти на 100%. Главным фактором быстрого развития авиации стало начало СВО, отметил командующий.

«Парк боевой авиационной техники …обновлен современными образцами самолетов и вертолетов, освоено применение широкой номенклатуры новых авиационных средств поражения с высокими точностными характеристиками и повышенной дальностью поражения»,— сказал генерал-полковник Кобылаш в интервью газете Минобороны «Красная звезда».

Новые и обновленные средства поражения сразу после апробации в боевых условиях внедряются на весь парк техники, добавил командующий. В условиях СВО также проверяются испытания образцов вооружения.