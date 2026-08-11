Wildberries продлила меры поддержки для продавцов FBS до конца января 2027 года
Wildberries продлила меры поддержки продавцов, которые продают товар с собственного склада (по модели FBS), до 31 января 2027 года включительно. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).
В компании уточнили, что среди продленных мер — сниженная комиссия за быструю отгрузку заказов, льготы на обработку товаров в пунктах выдачи, увеличенный срок автоматической отмены заказов, скидки на автовозврат товаров через ПВЗ, бесплатное использование опции конструктора тарифов «Выходные дни для склада продавца».
В Wildberries добавили, что компания доработала модель FBS. Она сделала модель более гибкой для продавцов. Компания уже фиксирует рост спроса на работу по FBS среди продавцов более чем в 10 раз, отметила пресс-служба Wildberries. Затраты на выполнение заказов для селлеров снизились до 22% в зависимости от категории товара.
Вооруженные силы Украины атакуют склады Wildberries беспилотниками с 18 июля. Маркетплейс утратил не менее 17% логистической инфраструктуры, писал Forbes со ссылкой на данные аналитиков. В начале августа компания расширила меры поддержки, в том числе для продавцов FBS.
Меры поддержки продавцов Wildberries были расширены после атак беспилотников ВСУ на склады маркетплейса, которые начались 18 июля 2026 года. В результате этих атак было повреждено не менее 17% логистической инфраструктуры компании, что вызвало обсуждение Минпромторгом возможной господдержки, так как сфера торговли ранее не получала такой помощи. Wildberries начала выплачивать компенсации селлерам и анонсировала общую схему помощи для предпринимателей.
В августе 2026 года Wildberries также запустила программу по открытию партнерских хабов для хранения товаров, чтобы ускорить доставку и поддержать продавцов. С 7 августа 2026 года сервис «Страхование заказов» был расширен, включив риски повреждения или утраты товаров из-за терактов, диверсий и ударов беспилотников, с максимальной компенсацией до 50 тыс. руб. за товар. Стоимость страховки составляет от 1,96% до 5,6% от цены товара и списывается только после заказа покупателем.
Ранее, в июле 2026 года, основательница Wildberries Татьяна Ким сообщала о скидках на хранение товаров на некоторых складах на 45 дней и 100% скидке на транзитные поставки на региональные склады. Эти меры были призваны помочь быстрее перераспределить товары и сократить дополнительные расходы продавцов. WB Банк и микрокредитная компания WB Финанс также предоставили до октября 2026 года кредитные каникулы для пострадавших продавцов.