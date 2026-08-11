Wildberries продлила меры поддержки для продавцов FBS до конца января 2027 года

Wildberries продлила меры поддержки продавцов, которые продают товар с собственного склада (по модели FBS), до 31 января 2027 года включительно. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

В компании уточнили, что среди продленных мер — сниженная комиссия за быструю отгрузку заказов, льготы на обработку товаров в пунктах выдачи, увеличенный срок автоматической отмены заказов, скидки на автовозврат товаров через ПВЗ, бесплатное использование опции конструктора тарифов «Выходные дни для склада продавца».

В Wildberries добавили, что компания доработала модель FBS. Она сделала модель более гибкой для продавцов. Компания уже фиксирует рост спроса на работу по FBS среди продавцов более чем в 10 раз, отметила пресс-служба Wildberries. Затраты на выполнение заказов для селлеров снизились до 22% в зависимости от категории товара.

Вооруженные силы Украины атакуют склады Wildberries беспилотниками с 18 июля. Маркетплейс утратил не менее 17% логистической инфраструктуры, писал Forbes со ссылкой на данные аналитиков. В начале августа компания расширила меры поддержки, в том числе для продавцов FBS.