Ростов Великий, Борисоглебский и Закобякино получат гранты на благоустройство

Три проекта из Ярославской области стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Ростов Великий, поселок Борисоглебский и село Закобякино получат почти 250 млн руб. федерального финансирования на благоустройство, сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подведение итогов конкурса

Фото: Правительство Ярославской области Подведение итогов конкурса

Фото: Правительство Ярославской области

На проект «Ростовское Зарядье» направят 96,7 млн руб. В центральной части Ростова Великого, в районе монастыря Рождества Богородицы и Ростовского кремля, планируется создать многофункциональную зону для концертов и фестивалей, прогулочные маршруты и рекреационные территории. Предусмотрены установка бронзового панно с трехмерной картой местности, скульптур и информационных стендов, благоустройство дорожек и озеленение.

Проект «Новые тропы Борисоглебских слобод» получил 80,6 млн руб. В Центральном парке поселка Борисоглебский планируется создать три тематических маршрута — Паломника, Слободскую тропу и Тропу Мастеров, а также пространства для ярмарок, отдыха, мастер-классов и выставок.

На проект «Каланча в Закобякино» выделено 72,5 млн руб. Центральную часть села планируется превратить в единый пешеходный маршрут с функциональными зонами. Вокруг комплекса торговых рядов XIX века и складов предусмотрены мощение, установка малых архитектурных форм, детско-спортивная площадка и зона для игры в городки. У местного пруда обустроят зону отдыха и мемориальный комплекс.

Ярославская область участвует во Всероссийском конкурсе с 2018 года. За это время победителями признаны 26 проектов региона. По три победы получили Переславль-Залесский, Данилов, Ростов Великий, Тутаев и Мышкин; по две — Углич, Пошехонье и Рыбинск.

Антон Голицын