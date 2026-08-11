Главные новости к утру 11 августа

Верховный суд РФ по иску партии «Родина» снял список «Яблока» с выборов в Госдуму. Судя по выступлениям представителей Центризбиркома (ЦИК) и прокуратуры, основным поводом стали нарушения авторского права в ходе предвыборной агитации.

Силы ПВО сбили 13 беспилотников, летевших в сторону Москвы ночью 11 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Нелегальный рынок доступов к IT-инфраструктуре российских компаний продолжает увеличиваться. В 2026 году предложение открытых уязвимостей на теневом рынке увеличилось на 20%. В прошлом году в этот же период прирост превышал 150%.

Президент США Дональд Трамп отверг идею о выплате компенсаций Ирану за разрушения из-за американских атак. «Если кому-то и следует платить, Иран должен компенсировать разрушения»,— сказал он.

Глава департамента военной разведки вооруженных сил Ливии генерал-майор Фаузи аль-Мансури погиб в результате покушения. Предварительно, в его автомобиль было установлено взрывное устройство, сообщает телеканал Al-Wasat.

Минимум 132 человека погибли, еще 570 получили ранения в результате землетрясения в Колумбии.

Парламент Турции принял законопроект, предусматривающий условное помилование для бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК). Решение приняли 468 голосами в 600-местном парламенте.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подписал указ о введении в городе режима ЧС из-за паводка на реке Амур. По данным гидрологов, к концу августа уровень воды может подняться до 6 м.

Месторождение апатитов планируется разработать в Бурятии, объем инвестиций составит 63 млрд руб. Сейчас проект проходит экологическую экспертизу, сообщил глава региона Алексей Цыденов.

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил о планах провести товарищеский матч со сборной России этой осенью.