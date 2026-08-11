Парламент Турции одобрил законопроект о помиловании бойцов Рабочей партии Курдистана
Парламент Турции принял законопроект, предусматривающий условное помилование для бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК). Решение приняли 468 голосами в 600-местном парламенте.
«Сложение оружия и самороспуск вооруженной организации откроют новую эру, в которой возобладают мир, братство и солидарность»,— сказал спикер парламента Нуман Куртулмуш (цитата по Financial Times).
Документ из 12 статей определяет порядок разоружения и реинтеграции членов РПК, включая бойцов на севере Ирака. Закон приостанавливает исполнение нескольких тюремных приговоров и замораживает расследования на срок от 5 до 10 лет. Если амнистированные не совершат новых правонарушений, дела закроют. Исключение сделали для осужденных за умышленные убийства и приговоренных к пожизненному сроку до 2005 года, включая лидера РПК Абдуллу Оджалана.
Принятие закона стало шагом к завершению конфликта, который длился более 40 лет и унес жизни более 40 тыс. человек. Как отмечает Financial Times, урегулирование позволит Анкаре освободить ресурсы для работы в Сирии и Ираке, а президенту Реджепу Тайипу Эрдогану — заручиться поддержкой прокурдской партии DEM для выдвижения на новый срок в 2028 году.
Законопроект о помиловании бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК), принятый парламентом Турции, был предложен президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом для «избавления Турции от террористической угрозы и укрепления национального единства». Законопроект, названный «Укрепление национальной солидарности и социальной интеграции», предполагает, что бойцы РПК смогут вернуться к обычной жизни без наказания при условии роспуска партии и сдачи всего оружия правительству.
Процесс мирного урегулирования был запущен после того, как в феврале 2025 года основатель РПК Абдулла Оджалан призвал соратников распустить организацию и завершить вооруженный конфликт с турецкими властями. В мае 2025 года съезд Рабочей партии Курдистана принял решение о самороспуске и объявлении о выводе своих сил из Турции. Эти шаги направлены на прекращение почти 50-летнего вооруженного противостояния.
Турецкие власти долгое время через депутатов прокурдской Партии народного равенства и демократии (DEM) убеждали Абдуллу Оджалана обратиться к соратникам с призывом сложить оружие. Это делалось для снятия остроты курдской проблемы. По словам руководителя управления по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттина Алтуна, этот процесс не является краткосрочным и потребует дальнейших мер.