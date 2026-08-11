Парламент Турции одобрил законопроект о помиловании бойцов Рабочей партии Курдистана

Парламент Турции принял законопроект, предусматривающий условное помилование для бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК). Решение приняли 468 голосами в 600-местном парламенте.

«Сложение оружия и самороспуск вооруженной организации откроют новую эру, в которой возобладают мир, братство и солидарность»,— сказал спикер парламента Нуман Куртулмуш (цитата по Financial Times).

Документ из 12 статей определяет порядок разоружения и реинтеграции членов РПК, включая бойцов на севере Ирака. Закон приостанавливает исполнение нескольких тюремных приговоров и замораживает расследования на срок от 5 до 10 лет. Если амнистированные не совершат новых правонарушений, дела закроют. Исключение сделали для осужденных за умышленные убийства и приговоренных к пожизненному сроку до 2005 года, включая лидера РПК Абдуллу Оджалана.

Принятие закона стало шагом к завершению конфликта, который длился более 40 лет и унес жизни более 40 тыс. человек. Как отмечает Financial Times, урегулирование позволит Анкаре освободить ресурсы для работы в Сирии и Ираке, а президенту Реджепу Тайипу Эрдогану — заручиться поддержкой прокурдской партии DEM для выдвижения на новый срок в 2028 году.