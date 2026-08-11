До 132 выросло число погибших при землетрясении в Колумбии

Минимум 132 человека погибли, еще 570 получили ранения в результате землетрясения в Колумбии, сообщает CNN со ссылкой на данные Колумбийской ассоциации региональных центров.

По информации ассоциации, только в городе Перейра было зарегистрировано 60 погибших. В пяти административных центрах страны объявлен красный уровень опасности, была приостановлена работа семи аэропортов.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа в департаменте Чоко. Толчки ощущались в центральной и юго-западной частях Колумбии, а также в Эквадоре, Панаме и Венесуэле. В стране действует режим национального бедствия.