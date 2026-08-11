Глава военной разведки Ливии погиб при покушении
Глава департамента военной разведки вооруженных сил Ливии генерал-майор Фаузи аль-Мансури погиб в результате покушения. Предварительно, в его автомобиль было установлено взрывное устройство, сообщает телеканал Al-Wasat.
По предварительным данным, автомобиль генерал-майора в момент взрыва находился недалеко от мечети Аиши в городе Бенгази. Источники Al Arabiya подтвердили, что самодельное взрывное устройство было заложено в автомобиль. Власти Ливии пока официально не комментировали произошедшее.
Фаузи аль-Мансури был директором военной разведки с 2024 года. До этого он руководил войсками в районе Персидского залива и возглавлял командный пункт в Адждабии. Как отмечает Al Arabiya, генерал-майор регулярно привлекался к операциям на юге Ливии.
Власти Ливии, в частности представитель ВМС Ливии Абу Бакр Мухаммед аль-Бадри, в апреле 2026 года обращались к России с просьбой принять меры по буксировке атакованного ВСУ газовоза «Арктик Метагаз», который потерял управление. Этот газовоз, перевозивший 100 тыс. куб. м сжиженного природного газа, был атакован 3 марта 2026 года безэкипажными катерами ВСУ у побережья Ливии.
Минтранс России квалифицировал инцидент с «Арктик Метагазом» как акт международного терроризма и пиратства. Двое пострадавших при атаке россиян были доставлены в больницу ливийского Бенгази 4 марта 2026 года, а затем эвакуированы в Москву.