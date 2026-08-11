Глава военной разведки Ливии погиб при покушении

Глава департамента военной разведки вооруженных сил Ливии генерал-майор Фаузи аль-Мансури погиб в результате покушения. Предварительно, в его автомобиль было установлено взрывное устройство, сообщает телеканал Al-Wasat.

По предварительным данным, автомобиль генерал-майора в момент взрыва находился недалеко от мечети Аиши в городе Бенгази. Источники Al Arabiya подтвердили, что самодельное взрывное устройство было заложено в автомобиль. Власти Ливии пока официально не комментировали произошедшее.

Фаузи аль-Мансури был директором военной разведки с 2024 года. До этого он руководил войсками в районе Персидского залива и возглавлял командный пункт в Адждабии. Как отмечает Al Arabiya, генерал-майор регулярно привлекался к операциям на юге Ливии.