Проект по добыче апатитов за 63 млрд в Бурятии проходит экоэкспертизу

Месторождение апатитов планируется разработать в Бурятии, объем инвестиций составит 63 млрд руб. Сейчас проект проходит экологическую экспертизу, сообщил глава региона Алексей Цыденов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Русская медная компания, Минвостокразвития и правительство Бурятии подписали соглашение по строительству рудника на Ошурковском месторождении апатитовых руд в прошлом году на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). По словам господина Цыденова, проект будет реализован «с учетом экологической ответственности за озеро Байкал».

10 августа при участии Владимира Путина начал работу Ермаковский горнообогатительный комбинат в Кижингинском районе Бурятии. Продукция комбината из флюорит-бериллиевого сырья необходима для космической, авиационной, атомной и лазерной отраслей. Кроме того, в 2024 году в Еравнинском районе Бурятии был запущен Озерный цинково-свинцовый ГОК.