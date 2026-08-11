Сборная Ирана по футболу проведет товарищеский матч с Россией
Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил о планах провести товарищеский матч со сборной России, а также еще с двумя командами. Об этом сообщает агентство Tasnim. По словам главы иранской федерации, национальная сборная проведет три встречи в сентябре и октябре.
Кроме российской команды, соперниками Ирана должны стать две европейские сборные, а также еще одна азиатская команда, участвовавшая в чемпионате мира. Названия остальных команд господин Тадж пока не раскрыл, уточнив, что их объявят одновременно после согласования со спонсорами и принимающей стороной.
Кроме того, в программе подготовки иранской национальной команды запланировано участие в турнире, который пройдет в ноябре в Ираке.
Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж ранее, 19 марта 2026 года, заявлял, что Федерация футбола Ирана намерена бойкотировать США, но не чемпионат мира 2026 года, а сборная Ирана проведет тренировочный сбор в Турции с двумя товарищескими матчами. Ещё раньше, 2 марта 2026 года, Мехди Тадж выражал сомнения в участии национальной сборной в чемпионате мира 2026 года в США после американских и израильских ударов по иранской территории.
Чемпионат мира 2026 года должен пройти с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. При этом 12 марта 2026 года Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что хотя национальную сборную Ирана по футболу приветствуют на чемпионате мира, он не считает уместным присутствие команды на турнире «ради собственной жизни и безопасности».