Сборная Ирана по футболу проведет товарищеский матч с Россией

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил о планах провести товарищеский матч со сборной России, а также еще с двумя командами. Об этом сообщает агентство Tasnim. По словам главы иранской федерации, национальная сборная проведет три встречи в сентябре и октябре.

Кроме российской команды, соперниками Ирана должны стать две европейские сборные, а также еще одна азиатская команда, участвовавшая в чемпионате мира. Названия остальных команд господин Тадж пока не раскрыл, уточнив, что их объявят одновременно после согласования со спонсорами и принимающей стороной.

Кроме того, в программе подготовки иранской национальной команды запланировано участие в турнире, который пройдет в ноябре в Ираке.