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Трамп отверг идею выплаты компенсаций Ирану за ущерб от атак США

Президент США Дональд Трамп отверг идею о выплате компенсаций Ирану за разрушения из-за американских атак. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Фото: Kylie Cooper / Reuters

«Если кому-то и следует платить, Иран должен компенсировать разрушения»,— добавил господин Трамп. Трансляцию вел YouTube-канал CNBC.

Ранее сегодня президент США говорил, что будет требовать от Ирана компенсаций за гибель «всех людей, которых они убили и тяжело ранили» во время боевых действий за последние годы. Речь также идет о гибели иранских протестующих за последние 50 лет.

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