Партию «Яблоко» сняли с выборов в Госдуму за нарушение авторского права

Верховный суд РФ по иску партии «Родина» снял список «Яблока» с выборов в Госдуму. 10 августа была оглашена только резолютивная часть решения, но судя по выступлениям представителей Центризбиркома (ЦИК) и прокуратуры, основным поводом стали нарушения авторского права в ходе предвыборной агитации. Причем, как выяснилось в суде, агитационными считаются любые материалы, которые партия публиковала на своем сайте.

Подробнее — в материале «Ъ» «Яблочный не спас»