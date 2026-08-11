В Хабаровске ввели режим ЧС из-за паводка на Амуре

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подписал указ о введении в городе режима ЧС из-за паводка на реке Амур. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. По данным гидрологов, сейчас уровень воды в реке достиг 475 см. К концу августа он может подняться до 6 м.

Сейчас вода частично затопила дачные участки на левом берегу, однако обращений от жителей о подтоплении домов пока не поступало. Как сообщили в администрации, городские службы готовятся к паводку: идет монтаж насосного оборудования в районе арены «Ерофей», а на улицах Вилюйской и Прибрежной в случае подтоплений будет откачана вода и пересыпаны дренажные канавы.