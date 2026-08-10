Арестован экс-директор Ярославского судостроительного завода

Бывший директор ПАО «Ярославский судостроительный завод» (ЯСЗ) Евгений Норенко заключен под стражу. Такое решение по ходатайству следствия принял Кировский районный суд. Информация об этом с одержится в карточке дела на сайте Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославский судостроительный завод

Фото: Правительство Ярославской области Ярославский судостроительный завод

Фото: Правительство Ярославской области

Ему вменяется злоупотребление должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285.4 УК РФ), а также присвоение или растрата (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Следственные органы о возбуждении дела не сообщали. Адвокат господина Норенко обжаловал решение Кировского районного суда об избрании меры пресечения, однако оно оставлено областным судом без изменений.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Евгений Норенко возглавлял завод с февраля 2025 года по май 2026 года. Решение о прекращении полномочий было принято советом директоров предприятия 8 июня.

По данным «СПАРК-Интерфакс», господин Норенко является генеральным директором ООО «Биком», ОАО «ВП Финсудпром», ООО «Гранд лидер». В 2024 году «Биком» и «Финсудпром» выступали в качестве третьих лиц в деле по иску Генпрокуратуры, в ходе рассмотрения которого на имущество предприятия был наложен арест. Решение суда по этому иску не публиковалось, дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

В августе 2025 года в Санкт-Петербурге затонул буксир «Капитан Ушаков», принадлежащий ЯСЗ. По факту затопления судна петербургское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ).

Антон Голицын