Сменился гендиректор Ярославского судостроительного завода

Генеральный директор Ярославского судостроительного завода (ПАО «ЯСЗ») Евгений Норенко покинул пост. Решение о прекращении полномочий было принято советом директоров 8 июня, следует из данных центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Указывается, что последним рабочим днем господина Норенко стало 4 мая 2026 года. Он возглавлял завод с февраля 2025 года, полномочия прекращены согласно п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора). Совет директоров решил назначить гендиректором Александра Березникова на срок 5 лет.

Согласно данным «Руспрофайла», господин Березников является учредителем и руководителем ярославского частного учреждения дополнительного профессионального образования «ЦИБИС» (Центр информационной безопасности и спецэкспертиз).

Алла Чижова