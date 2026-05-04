«Капитан Ушаков» дождался спасательной операции

Частично затонувший у причальной стенки Балтийского завода буксир «Капитан Ушаков» начнут поднимать в конце мая, узнал «Ъ Северо-Запад». Специалисты петербургской компании «Балтспецфлот», которая занимается операцией по подъему, уже начали на участке подготовительные работы. Ранее сроки подъема смещались из-за финансовых проблем Ярославского судостроительного завода (ЯСЗ), который занимался постройкой. Сейчас, по информации «Ъ Северо-Запад», необходимые для авансирования операции документы уже находятся в стадии подписания.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Достраивающийся по заказу Минобороны РФ буксир «Капитан Ушаков» частично затонул в Неве у причала Балтийского завода в ночь на 9 августа 2025 года. Никто из находившихся на месте специалистов не пострадал. Работы на буксире вел ЯСЗ, арендовавший у Балтийского завода причальное место.

Через две недели после аварии капитан порта Санкт-Петербурга распорядился, чтобы судно было поднято в течение трех месяцев. Однако из-за финансовых проблем ЯСЗ выполнить распоряжение не удалось, и полузатонувшему буксиру пришлось встретить зиму в ожидании спасательной операции.

По факту затопления судна петербургское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). На ЯСЗ отметили, что оценить ущерб смогут только по факту подъема судна и дефектации (выявление дефектов деталей). В СКР на транспорте предварительную сумму ущерба оценили свыше чем в 1 млн рублей.

В ноябре прошлого года гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров по просьбе «Ъ Северо-Запад» сделал предварительный расчет ущерба. При наиболее простом варианте, если корпус не пострадал, а вода не повредила главные механизмы и электроника частично подлежит восстановлению, стоимость работ может составить до 500 млн рублей. При полной замене электроники и кабелей, разборки и частичной замены основных механизмов, а также ремонте покрытий объем инвестиций составит не менее 900 млн рублей, считает специалист.

При этом ЯСЗ также столкнется с комплексом последствий в виде штрафов и пени за срыв сроков контракта, расходами на аренду причала и охрану района работ, а также тратами на сам подъем буксира.

«Капитан Ушаков» — пятый морской буксир проекта 23470 в серии, строящейся для ВМФ России. Судно имеет категорию ледовых усилений Arc4 и предназначено для выполнения различных задач, включая буксировку и проводку судов, тушение пожаров на плавучих и береговых объектах, а также снятие судов с мели. Буксир был заложен на ЯСЗ в 2017 году и спущен на воду в июне 2022-го. В ноябре 2023 года прибыл по внутренним водным путям для достройки на Балтийский завод в Петербург.

ЯСЗ строит буксиры по проекту (23470) АО «ЦКБ «Балтсудопроект» с 2014 года. Из семи судов серии на сегодня переданы Министерству обороны РФ три: «Сергей Балк» (входит в состав Черноморского флота), «Андрей Степанов» (Тихоокеанский флот) и «Капитан Найден» (Черноморский флот). Четвертый буксир — «Капитан Сергеев» — в 2022 году был направлен из Ярославля для достройки и испытаний в Севастополь, а после — во Владивосток. Еще два буксира — «Контр-адмирал Пинчук» и «Владимир Ковалев» — находятся в стадии строительства.

Финансовое состояние ЯСЗ последние несколько лет крайне неустойчиво. По итогам 2025 года ПАО «ЯСЗ» получило убыток в сумме 479,3 тыс. рублей, против 437,7 тыс. рублей в 2024 году. Отрицательный чистый оборотный капитал компании и недостаточность чистых активов указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности завода продолжать свою деятельность непрерывно, следует из финотчетности компании.

О нездоровом финансовом состоянии завода говорит и высокая исковая нагрузка. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2025 году ЯСЗ выступал ответчиком по 123 делам на общую сумму 1,5 млрд рублей. В 2026 году к заводу поступило еще 72 иска на сумму 2,8 млрд рублей, в том числе несколько банкротных исков, поданных в апреле компаниями «СК-Техресурс» и «ПКП «Микс». В большинстве своем претензии касаются неисполнения обязательств по договорам поставки товаров.

Владимир Колодчук