Жителя Ярославля обвиняют в передаче данных погибших участников СВО Украине

Ярославский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя, который обвиняется в госизмене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

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Следствие считает, что с октября 2024 года по август 2025 года обвиняемый ходил на мемориальное кладбище, собирал информацию о погибших участниках СВО, включая персональные данные, и передавал ее представителям спецслужб Украины, сообщили в областной прокуратуре. Как уточнили в пресс-службе суда, мужчина вел на кладбище скрытую фото- и видеосъемку.

Деятельность обвиняемого пресекли сотрудники областного УФСБ. Прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий утвердил обвинительное заключение по делу и направил его в суд. Дело рассмотрят в закрытом судебном заседании.

«Санкция статьи 275 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет или пожизненное лишение свободы»,— прокомментировали в прокуратуре.

Алла Чижова