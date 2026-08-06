Анатолий Лисицын зарегистрирован кандидатом на выборах в Госдуму

Избирательная комиссия Ярославской области зарегистрировала бывшего губернатора и депутата Госдумы РФ Анатолия Лисицына в качестве кандидата на выборах депутатов Госдумы. Постановление областного избиркома о регистрации было подписано 6 августа, указывается на сайте комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Лисицын

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Анатолий Лисицын

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Господин Лисицын идет на выборы по Ярославскому одномандатному избирательному округу № 193 как самовыдвиженец. Для регистрации он собрал более 16 тыс. подписей. Избирком при помощи случайной выборки для проверки отобрал 7,7 тыс. подписей и проверил их на подлинность. По данным источника «Ъ-Ярославль», суммарный уровень брака не превысил установленный барьер.

Согласно данным сайта областного избиркома, в качестве кандидатов по округу №193 уже зарегистрированы депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин («Справедливая Россия»), депутат Ярославской облдумы Елена Кузнецова (КПРФ), депутат Госдумы Анна Скрозникова («Новые люди») и другие.

Ранее Анатолий Лисицын подавал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России», однако позже снял свою кандидатуру, решив идти на выборы как независимый кандидат.

79-летний Анатолий Лисицын был губернатором Ярославской области в 1991—2007 годах, затем — депутатом Госдумы от ЕР (2007—2011) и сенатором от Ярославской облдумы (2011—2018). В 2019 году был исключен из регионального политсовета ЕР, а в 2020-м покинул партию. В 2021 году был избран в Госдуму от «Справедливой России»(СР), был заместителем руководителя фракции. В марте 2026 года Анатолий Лисицын решил выйти из СР.

Алла Чижова