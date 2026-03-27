Анатолий Лисицын решил не избираться в Госдуму от ЕР

Экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын решил переизбираться в Госдуму РФ (ГД РФ) как самовыдвиженец, отказавшись идти на выборы от партии «Единая Россия» (ЕР). Об этом сообщили в правительстве Ярославской области после встречи господина Лисицына с действующим губернатором Михаилом Евраевым.

Анатолий Лисицын и Михаил Евраев

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Анатолий Лисицын и Михаил Евраев

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Благодарю губернатора Михаила Евраева за предложенный вариант — идти на выборы от "Единой России". У меня было время все взвесить, подумать, и я принял решение идти на выборы как независимый кандидат»,— сказал господин Лисицын.

Михаил Евраев сообщил, что поддерживает решение Анатолия Лисицына.

«Уважаю и поддерживаю это решение, тем более что я сам избирался как независимый кандидат. Анатолий Иванович — народный депутат, пользуется заслуженной поддержкой людей, и думаю, что его решение идти независимым кандидатом жители нашей области также поддержат»,— прокомментировал губернатор Ярославской области.

Ранее Анатолий Лисицын подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России». Как сообщили «Ъ-Ярославль» в региональном отделении партии, господин Лисицын 27 марта написал заявление о снятии своей кандидатуры с праймериз. На звонок «Ъ-Ярославль» Анатолий Лисицын не ответил.

78-летний Анатолий Лисицын был губернатором Ярославской области в 1991—2007 годах, затем — депутатом Госдумы от ЕР (2007—2011) и сенатором от Ярославской облдумы (2011—2018). В 2019 году был исключен из регионального политсовета ЕР, а в 2020-м покинул партию. В 2021 году был избран в Госдуму от «Справедливой России»(СР), был заместителем руководителя фракции. В марте 2026 года Анатолий Лисицын решил выйти из СР.

Алла Чижова