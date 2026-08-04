«Газпром нефть» отменила лимиты на продажу топлива на ярославских АЗС

Сеть АЗС «Газпром нефть» отменила лимиты на продажу топлива в Ярославской области и еще 12 регионах России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на компанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Помимо Ярославской области, ограничения также сняли в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Владимирской, Вологодской, Нижегородской и других областях. В пресс-службе сети пояснили, что водители могут купить топливо в любом объеме — в бак или канистру. Доступна система оплаты после заправки.

Ранее губернатор Михаил Евраев сообщал, что в регионе нормализовалась ситуация с топливом: на сетевых АЗС бензин есть, топливо начало поступать на частные заправки. По его словам, очереди на заправки возникают только в часы пик. Губернатор поддержал отмену ограничений на продажу топлива меньше 50 л.

Алла Чижова