«Ярдомост» готов продать свое производство в Переславле в два раза дешевле

Принадлежащее правительству области АО «Ярдормост» повторно выставило на торги производственную базу в Переславле-Залесском, однако теперь — путем публичного предложения. Информация размещена на портале «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство имущественных отношений Ярославской области Фото: Министерство имущественных отношений Ярославской области

Впервые торги по продаже производства объявили в начале июня. Имущество базы, расположенной на улице Свободы, 118, включает административно-производственное здание, здание склада и автомобильные весы, трансформаторную подстанцию и газораспределительную станцию, битумохранилище с 10 емкостями, асфальтосмеситель ДС-117-2К и земельный участок площадью 1,6 га.

Начальная цена на прошлых торгах составляла 58,4 млн руб., однако аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. 20 июля объявили новые торги — теперь цена пойдет на понижение. Цена отсечения — 29,2 млн руб. Торги проведут в конце августа. Потенциальным покупателем министерство имущественных отношений видит дорожную или строительную организацию.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что реализация невостребованного имущества входит в мероприятия плана финансового оздоровления АО «Ярдормост». Вырученные средства направят на организацию хозяйственной деятельности предприятия. Руководитель «Ярдормоста» Глеб Масленцев сообщал, что предприятие ждет переориентация: акцент будет сделан на благоустройстве вместо строительства дорог.

Алла Чижова