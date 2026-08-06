Стало известно расписание тура Кубка Гагарина по Ярославской области

10 августа Кубок Гагарина, который в этом году второй раз подряд завоевал ХК «Локомотив», отправится в тур по Ярославской области. Главный трофей Континентальной хоккейной лиги увидят жители девяти округов, сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Радулов с Кубком Гагарина

Фото: ХК «Локомотив» Александр Радулов с Кубком Гагарина

Фото: ХК «Локомотив»

10 августа Кубок представят в Ростове Великом и Переславле-Залесском. 11 августа его увидят в Угличе и Гаврилов-Яме. 12 августа главный трофей российского хоккея доставят в Рыбинск и Тутаев. 13 августа его смогут увидеть жители Любима и Данилова. Завершающим городом тура станет столица Золотого кольца и областной центр — Ярославль. Там его покажут 14 августа.

«В каждом городе болельщиков ждут интерактивные площадки и фотозоны. Каждый сможет не только увидеть Кубок, но и сделать памятные снимки»,— сообщил губернатор Михаил Евраев.

Конкретное время и место представления Кубка Гагарина опубликуют на официальных ресурсах областного министерства спорта и округов.

2 августа в Ярославле состоялось чествование двукратного обладателя Кубка Гагарина ХК «Локомотив», а также четырехкратного обладателя Кубка Харламова МХК «Локо». Как это было — в материале «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова