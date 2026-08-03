В День железнодорожника в Ярославле состоялось чествование двукратного обладателя Кубка Гагарина ХК «Локомотив», а также четырехкратного обладателя Кубка Харламова МХК «Локо», выигравших кубки в прошедшем сезоне. Президент КХЛ Алексей Морозов отметил уникальность события, а глава клуба Юрий Яковлев поблагодарил игроков за волю к победе и посвятил ее погибшей команде. Игроки получили перстни и мини-кубки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Капитан "Локомотива" Александр Елесин с Кубком Гагарина во время чествования

Фото: ХК «Локомотив» Капитан "Локомотива" Александр Елесин с Кубком Гагарина во время чествования

Фото: ХК «Локомотив»

Чествование прошло на «Арене-2000» 2 августа, где главная команда системы проводит домашние матчи. Вел церемонию стендап-комик Евгений Чебатков. Во время празднования на сцене вспомнили главные моменты минувшего сезона. В частности, ключевой матч полуфинальной серии «Локомотива» с омским «Авангардом», когда ярославцы, находясь на грани вылета из розыгрыша Кубка Гагарина, за 33 секунды до конца матча сравняли счет, перевели игру в овертайм и победили.

На чествование приехал президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов. Выступая, он отметил, что ярославская школа хоккея создает «ярких звезд для международной арены и для участия в матчах КХЛ».

«Впервые в истории КХЛ система одного клуба завоевала сразу два кубка — Харламова и Гагарина. По итогам сезона человек, который возглавляет всю эту большую машину-поезд, Юрий Яковлев был удостоен индивидуальной премии — Почетного звания Валентина Сыча и признан лучшим руководителем клуба КХЛ»,— цитирует господина Морозова правительство области.

Сам Юрий Яковлев, который руководит клубом с 1990 года, назвал ценность этой победы очень высокой, пояснив, что в начале сезона были трудности, а в решающих играх «Локомотив» преобразился.

«Ребята проявили свои лучшие качества: волю к победе, терпение, высшее мастерство, сплоченность и в результате — успех. Большая победа. Наверное, это и есть высшая справедливость. Безусловно, эту победу мы отдаем как дань уважения ушедшей команде "Локомотива". Надеюсь, что они смотрят оттуда и радуются вместе с нами»,— сказал президент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Команда "Локомотив" на чествовании

Фото: ХК «Локомотив» Команда "Локомотив" на чествовании

Фото: ХК «Локомотив»

7 сентября 2011 года самолет Як-42 разбился при взлете в ярославском аэропорту «Туношна». На борту находился основной состав «Локомотива», команда отправлялась на матч с минским «Динамо». В авиакатастрофе погибли 44 человека. Выжить при крушении самолета удалось только бортинженеру Александру Сизову.

Народной командой назвал «Локомотив» председатель правления ярославского ХК Сергей Кобзев. Он рассказал, что на матчах в Москве доля болельщиков с шарфами «железнодорожников» составляет почти треть от общего числа зрителей.

«Это говорит о том, что "Локомотив" увлекает людей и развивает хоккей»,— сказал господин Кобзев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фильм-воспоминание о минувшем сезоне

Фото: ХК «Локомотив» Фильм-воспоминание о минувшем сезоне

Фото: ХК «Локомотив»

Гордость за ярославский хоккей испытал экс-губернатор Ярославской области, депутат Госдумы Анатолий Лисицын, по инициативе которого была построена «Арена-2000».

«Мы становимся свидетелями поистине уникального события, двойного чествования чемпионов в кубках Гагарина и Харламова. Гордость за наших ребят невозможно описать словами, она переполняет»,— прокомментировал господин Лисицын.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на чествовании сказал, что «Ярославль захватил хоккейный трон». Вторую подряд победу «Локомотива» в Кубке Гагарина решили увековечить в названии элемента улично-дорожной сети. Голосование за выбор улицы, проспекта или парка проходило в июне и июле 2026 года. Его результаты губернатор объявил на чествовании.

«Более десяти тысяч жителей региона приняли участие в открытом голосовании за увековечивание победы нашей команды. Были разные варианты, но победил один — площадь перед "Ареной-2000" теперь будет носить имя "Площадь Чемпионов"»,— сообщил Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадь перед "Ареной-2000"

Фото: Алексей Яковлев Площадь перед "Ареной-2000"

Фото: Алексей Яковлев

Площадь перед домашней ареной «Локомотива» до настоящего времени не носила определенного названия. Там располагается мемориал «Погибшим хоккеистам Локомотива», а также выстраиваются очереди перед матчами. Кроме того, в здании правительства открыли пятую звезду в память о победах ярославских хоккеистов. Там уже отмечены выигрыши 1997, 2002, 2003 и 2025 годов.

На праздничном вечере двукратные обладатели Кубка Гагарина получили одну из высших наград региона — Почетный знак Алексея Мельгунова, а также мини-копии Кубка Гагарина и перстни. В завершение выступил российский рэпер L’One (Леван Горозия), болеющий за «Локомотив».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Миниатюрные копии Кубка Гагарина и перстни

Фото: Telegram-канал Егора Сурина Миниатюрные копии Кубка Гагарина и перстни

Фото: Telegram-канал Егора Сурина

«Мы помним историю, и сделаем все, чтобы выиграть еще», — процитировала капитана команды Александра Елесина КХЛ.

Главный тренер Боб Хартли, который привел команду ко второй победе, в чествовании участия не принял. Ранее он пояснял, что не сможет быть на праздновании из-за своей занятости.

«У меня сейчас в самом разгаре тренировочные лагеря в Северной Америке. Я работаю с юношами, готовя их к сезону. Но я приеду в Ярославль в середине августа, и мы будем дальше сотрудничать с "Локомотивом"»,— говорил ранее Хартли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На экране - фото Боба Хартли

Фото: ХК «Локомотив» На экране - фото Боба Хартли

Фото: ХК «Локомотив»

Также в «Арене-2000» не было игроков-легионеров «Локомотива» — Рихарда Паника, Байрона Фрэза и Мартина Герната. Они передали видеообращения.

21 мая 2026 года ярославский ХК «Локомотив» стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Команда обыграла в финале казанский «Ак Барс». Спустя 3 дня, 24 мая 2026 года, «Локо» в шестом матче финальной серии обыграл «Спартак» и в четвертый раз завоевал главный трофей Молодежной хоккейной лиги.

Алла Чижова