«Кордиант» начал делать прототипы шин на 3D-принтере

На Ярославском шинном заводе, входящем в холдинг «Кордиант», начали использовать 3D-принтер для печати полномасштабных прототипов шин при разработке новых линеек. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-центр холдинга «Кордиант» Фото: Пресс-центр холдинга «Кордиант»

«Технология помогает визуализировать новые дизайны протектора на этапе их разработки, чтобы выбрать оптимальное расположение элементов и определиться с геометрией рисунка»,— рассказали в пресс-службе.

Принтер печатает макеты шин с помощью PETG, PLA и TPU. Характеристики последнего вида пластика дают возможность достоверно оценивать геометрию элементов протектора и их поведение при нагрузке. В компании считают, что технология позволит сократить цикл «от идеи до производства». Осваивают 3D-печать специалисты подразделения Научно-технического центра «Интайр».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что первую в мире гостиницу с помощью 3D-принтера построят в Ростове Великом Ярославской области. Объем инвестиций в проект превысит 1 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Кордиант» зарегистрировано в Ярославле по адресу Советская, 81, общество является правопреемником АО «Ярославский шинный завод». Холдинг «Кордиант» включает в себя заводы в Омске, Ярославле, Калуге и Ульяновске, а также собственный R&D-центр «Интайр». Общая производственная мощность холдинга — до 15 млн шин в год.

Алла Чижова