Отель напечатают из бетона

На берегу озера Неро в Ростове Великом с помощью современных технологий строят гостиничный комплекс. Гостевые дома, круглогодичный бассейн, причал и предметы внутреннего интерьера напечатают с помощью 3D-принтера. Несмотря на новизну технологий сам комплекс намерены сделать в стилистике Ростовского кремля. Объем инвестиций в проект превысит 1 млрд руб.

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Фото: предоставил Андрей Торбин Визуализация

Фото: предоставил Андрей Торбин

В Ростове Великом прошли общественные обсуждения предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду строительства гостиничного комплекса на пересечении улиц Каменный мост и Окружная в Ростове Великом Ярославской области. Заказчиком работ выступает ярославское ООО «Инвест76». Власти предоставили этой организации два земельных участка общей площадью 9 тыс. кв. м с разрешенным использованием «туристическое обслуживание» в аренду без проведения торгов для реализации инвестиционного проекта.

ООО «Инвест76» зарегистрировано в Ярославском округе в поселке Дубки в 2023 году и работает в сфере гостиниц. Руководитель Андрей Торбин также является гендиректором ООО «Интерсоюз» (комплекс Dolphin Planet Hotel & SPA).

Руководитель застройщика ООО «Инвест76» Андрей Торбин рассказал «Ъ-Ярославль», что проект реализуется по соглашению с губернатором. Объект строят в границах охранной зоны памятника природы «Озеро Неро», что потребовало получения необходимых согласований.

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Проект подразумевает, что на берегу озера Неро в 300 метрах от стен Ростовского кремля возведут гостиничный комплекс из глэмпингов, расположенных около круглогодичного отапливаемого бассейна. Рядом будут построены кафе, парковочная зона с зарядками для электроавтомобилей и зона для кемпинга. Особенностью данного отеля является метод строительства.

«Это первый отель в мире, который будет построен при помощи 3D-принтеров. Все строения — от жилых корпусов до бордюров и малых архитектурных форм. В мире есть похожего плана, но там одно-два строения выполнено на 3D-принтерах. У нас практически 95% — из бетона на 3D-принтере. Такого еще никто не делает»,— прокомментировал господин Торбин.

В частности, с помощью 3D-принтера построят причал у гостиничного комплекса. По словам Андрея Торбина, понтоны заменит бетон из новых видов смеси. Конструкцию построят на берегу, а потом опустят в озеро Неро, где она будет служить плавсредством.

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«Эта технология практически еще не используется нигде, но уже есть наработки инженеров очень легкой новой смеси, которая быстро застывает»,— рассказал господин Торбин.

Генеральным подрядчиком строительства выступает российский разработчик и интегратор технологии строительной 3D-печати «Три Оси». Учредителем организации является Андрей Торбин. Он рассказал, что у компании уже есть опыт строительства на 3D-принтере. Такой дом находится в деревне Черелисино Ярославского округа, неподалеку от поселка Дубки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ход строительства 3D-принтером

Фото: предоставил Андрей Торбин Ход строительства 3D-принтером

Фото: предоставил Андрей Торбин

«Нами построен дом 3D-принтером — от фундамента до крыши — за короткий срок и в большом объеме. Мы не побоялись и взяли размер 100 кв. м. И на сегодняшний день мы справились с задачей. К нам приезжает огромное количество туристов из-за рубежа посмотреть на него»,— рассказал Андрей Торбин.

Само строение и внутреннее убранство «напечатано» с помощью современных технологий. В частности, камины, тумбочки и основание под кровать. Такие же методы используют и при строительстве отеля в Ростове. Пока его строят на основе смеси из бетона, но проектом подразумевается и другой вариант.

«Планируем использовать специальные смеси, которые не нужно будет покупать, а можно их будет брать прямо под ногами, и этой же землей печатать. Так мы сейчас делаем в Италии. Строительство практически уходит от дорогих материалов и позволяет брать то, что в природе уже есть. Лет через пять — это будет большой прорыв, когда стройки уйдут в это направление»,— считает руководитель организации.

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Несмотря на современные технологии возведения гостиничный комплекс не будет контрастировать с исторической застройкой Ростова Великого, заверил руководитель организации. Отель выполнят в нейтральных светлых и древесных цветах. В интерьерах и оформлении глэмпингов используют барельефы.

«Здесь будет коллаборация: мы внедряем новые технологии, но и учитываем код города. Гостиница нисколько не испортит виды. Бассейны и капсульные строения будут нести характер Ростовского кремля. Я бы не сказал, что мы делаем вопреки»,— прокомментировал Андрей Торбин.

О строительстве гостиницы стало известно еще в 2024 году. Тогда программа «Вести. Ярославль» сообщила о жалобах жителей, обеспокоенных возведением комплекса. Прокуратура выдала предписание на приостановление работ. В суд обращался прокурор с иском к ООО «Инвест 76». Он требовал устранить нарушения в сфере охраны окружающей среды и природопользования в границах памятника природы «озеро Неро», однако позже отказался от иска. Производство по делу было прекращено в июне 2025 года. Тогда же был снят запрет на проведение работ.

Общий объем инвестиций в проект, по словам господина Торбина, превысит 1 млрд руб. Гостиничный комплекс намерены запустить этой зимой. По словам Андрея Торбина, в первое время отель сможет принимать порядка 30 гостей на проживание. Мощности будут увеличены в 2027 году: гостиница будет принимать минимум 100 человек на проживание и 100 человек в час для отдыха у бассейна.

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«Комплекс будет открыт не только для туристов, но и для горожан. Они смогут посещать эти открытые бассейны и в морозы, и в ненастье. Для жителей построим раздевалку»,— рассказал господин Торбин.

В министерстве туризма и культуры Ярославской области отметили, что строительство гостиницы поможет увеличить количество туристов и создаст новые рабочие места.

«Реализация проекта будет способствовать развитию туристической отрасли на территории региона, привлечению дополнительного туристического потока с возможностью получения широкого спектра услуг в одном месте, создание более 38 новых рабочих мест»,— прокомментировали «Ъ-Ярославль» в министерстве.

Алла Чижова