Главные новости к вечеру 4 августа

После атаки БПЛА в Ленобласти поврежден склад, один человек пострадал. За время атаки силы противовоздушной обороны уничтожили 17 беспилотников. СК возбудил дело о теракте.

В Геленджике во время атаки беспилотника погибла медсестра из Ломоносова Надежда Мазаник. В учреждении отметили, что женщина много лет трудилась в детском поликлиническом отделении № 72.

Власти Ленобласти направили 100 млн на поддержку пострадавших селлеров Wildberries.

На красной линии метро Петербурга утром произошел сбой в движении поездов. Причиной нарушения графика стал неисправный поезд. Состав был снят с линии и направлен в депо.

Экс-глава ЦУР Елена Никитина попросилась на допрос. Обвиняемая может выступить с соответствующим ходатайством на следующем заседании, запланированном на 20 августа.

Лидер «Справедливой России» Миронов пожаловался на работу петербургских избиркомов.

Очереди авто на границе с Польшей ждут въезда в Калининград почти 19 часов.

Жителя Ленобласти отправили под суд за попытку вступить в террористическую организацию.

На станции метро «Театральная» может появиться первый глубокий лифт для пассажиров.

В Архангельской области опровергли сообщения о раздаче повесток на улицах.