Главные новости к вечеру 4 августа
После атаки БПЛА в Ленобласти поврежден склад, один человек пострадал. За время атаки силы противовоздушной обороны уничтожили 17 беспилотников. СК возбудил дело о теракте.
В Геленджике во время атаки беспилотника погибла медсестра из Ломоносова Надежда Мазаник. В учреждении отметили, что женщина много лет трудилась в детском поликлиническом отделении № 72.
Власти Ленобласти направили 100 млн на поддержку пострадавших селлеров Wildberries.
На красной линии метро Петербурга утром произошел сбой в движении поездов. Причиной нарушения графика стал неисправный поезд. Состав был снят с линии и направлен в депо.
Экс-глава ЦУР Елена Никитина попросилась на допрос. Обвиняемая может выступить с соответствующим ходатайством на следующем заседании, запланированном на 20 августа.
Лидер «Справедливой России» Миронов пожаловался на работу петербургских избиркомов.
Очереди авто на границе с Польшей ждут въезда в Калининград почти 19 часов.
Жителя Ленобласти отправили под суд за попытку вступить в террористическую организацию.
На станции метро «Театральная» может появиться первый глубокий лифт для пассажиров.
В Архангельской области опровергли сообщения о раздаче повесток на улицах.