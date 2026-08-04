В Архангельской области опровергли сообщения о раздаче повесток на улицах

Власти Архангельской области назвали фейком распространяющуюся в соцсетях информацию о том, что мужчинам якобы начали вручать повестки прямо на улицах.

Как сообщили в региональном правительстве, подобные сообщения уже появлялись ранее и были опровергнуты официальными источниками. Отмечается, что аналогичные публикации распространялись и в других регионах, при этом в них менялось только название субъекта, а сам текст оставался практически одинаковым.

На предоставленных скриншотах показаны посты из соцсети «ВКонтакте», к которым прикреплены фотографии с изображением двух сотрудников силовых структур рядом с мужчиной, у которого якобы проверяют документы. При этом изображения имеют признаки, характерные для материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта.

Жителей призвали не доверять подобным рассылкам, проверять информацию и ориентироваться только на официальные источники.

Карина Дроздецкая