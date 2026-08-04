После атаки БПЛА в Ленобласти поврежден склад, один человек пострадал

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил об отмене режима беспилотной опасности, действовавшего в регионе с раннего утра. По его словам, за время атаки силы противовоздушной обороны уничтожили 17 беспилотников.

«Есть повреждения в складской зоне Красный Бор. Один человек пострадал. Информация уточняется»,— сообщил глава региона.

Режим беспилотной опасности был введен около 4:00. Тогда Александр Дрозденко также предупреждал жителей о возможном снижении скорости мобильного интернета в связи с принимаемыми мерами безопасности.

Матвей Николаев