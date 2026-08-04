Жителя Ленобласти отправили под суд за попытку вступить в террористическую организацию

В Кировском районе Ленинградской области завершили расследование уголовного дела в отношении 59-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на участие в деятельности террористической организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщили в Следственном комитете, мужчина в период с мая 2025 года по май 2026 года через интернет и мессенджеры направил свои анкетные данные для вступления в организацию, признанную террористической на территории России решением Верховного суда.

Довести свой замысел до конца обвиняемый не смог по независящим от него обстоятельствам. Его деятельность выявили сотрудники правоохранительных органов.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Следствие собрало необходимую доказательственную базу, после чего дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Карина Дроздецкая