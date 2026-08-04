На красной линии метро Петербурга утром произошел сбой в движении поездов

Утром 4 августа на Кировско-Выборгской (красной) линии Петербургского метрополитена произошли задержки в движении поездов. О сбое сообщили очевидцы, отметив, что пассажиров высаживали из составов, а на станции «Площадь Восстания» образовалось большое скопление людей, пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Неисправный поезд вызвал задержки на красной ветке петербургского метро

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Неисправный поезд вызвал задержки на красной ветке петербургского метро

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В пресс-службе метрополитена пояснили, что причиной нарушения графика стал неисправный поезд. Состав был снят с линии и направлен в депо.

После вывода неисправного состава движение поездов продолжилось в штатном режиме.

Матвей Николаев