На станции метро «Театральная» может появиться первый глубокий лифт для пассажиров

На строящейся станции метро «Театральная» в Петербурге могут оборудовать лифт, который будет доставлять маломобильных пассажиров прямо к платформе на глубине более 50 метров. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на соответствующую документацию.

По данным издания, в техническом задании на инженерные изыскания упоминаются проходка шахтного ствола и коридор для маломобильных граждан. Предполагается, что сначала пассажиры смогут спуститься на лифте в подземный вестибюль, а затем — на уровень платформы. Если проект реализуют, это станет первым подобным объектом на глубокой станции петербургского метро.

Сейчас лифты для маломобильных пассажиров работают на нескольких станциях городской подземки, однако они используются только на станциях мелкого заложения либо доставляют пассажиров лишь до кассового зала.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что новый вестибюль станции «Театральная» планируют разместить на площади Темирканова.

Карина Дроздецкая