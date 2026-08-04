На Дону экс-чиновнице запросили восемь лет колонии за участие в мошенничестве

В Новочеркасском городском суде завершились прения по делу бывшей сотрудницы администрации города Шахты Ростовской области Натальи Демидовой. Прокурор попросил назначить экс-чиновнице восемь лет колонии общего режима со штрафом 800 тыс. руб., сообщили «Ъ-Ростов» в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По версии следствия, граждане при участии чиновницы безосновательно подавали заявления на компенсации для приобретения жилья по программе развития шахтерских городов, а судья Шахтинского горсуда Сергей Шам удовлетворял такие иски.

Наталью Демидову обвинили в покушении на мошенничество при получении выплат, в мошенничестве при получении выплат, а также в в соучастии при служебном подлоге и вынесении заведомо неправосудных решений (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 2 ст. 292, ч. 1 и ч. 2 ст. 305 УК РФ).

В сентябре 2025 года Наталья Демидова была приговорена к шести годам колонии, однако апелляционная инстанция отменила это решение, обнаружив ряд нарушений, допущенных первой инстанцией. Дело было отправлено на пересмотр в Новочеркасский городской суд Ростовской области.

В апреле 2026 года Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил главного фигуранта дела, экс-судью Шахтинского городского суда Сергея Шама, к семи годам колонии.

Подробнее о деле читайте в тексте «Квартирный вопрос подвел»

Кристина Федичкина