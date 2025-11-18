Новый виток

Дело бывшей сотрудницы администрации города Шахты Ростовской области Натальи Демидовой рассмотрят заново. По версии следствия, граждане при участии чиновницы безосновательно подавали заявления на компенсации для приобретения жилья по программе развития шахтерских городов, а судья Шахтинского горсуда Сергей Шам удовлетворял такие иски. Госпожа Демидова была приговорена к шести годам колонии, однако апелляционная инстанция отменила приговор.



Ростовский областной суд отменил приговор по делу бывшей сотрудницы администрации города Шахты Натальи Демидовой и направил материалы на новое рассмотрение. Копия апелляционного определения имеется в распоряжении «Ъ-Ростов».

По версии следствия, не позднее мая 2019 года госпожа Демидова согласилась участвовать в схеме по хищению бюджетных денег, выделяемых на расселение из ветхого жилья обитателей шахтерских поселков. В материалах дела указано, что некто Крученко подыскивал лиц, которых прописывали в квартиры, чьи собственники не имели права на получение субсидий для улучшения жилищных условий. После такого «уплотнения» Наталья Демидова, по данным следователей, подавала от имени жильцов иски в суд на получение субсидий, а судья Сергей Шам их удовлетворял. Ущерб, причиненный бюджету в результате таких действий, оценивается в 70 млн руб.

С ноября 2022 года по июль 2023-го Наталья Демидова находилась в СИЗО, с июля по 15 ноября 2023 года – под домашним арестом. По истечении срока назначенной меры пресечения Наталья Демидова дала подписку о невыезде.

Экс-чиновница признала вину и заключила досудебное соглашение со следствием, поэтому ее судили отдельно от других предполагаемых участников схемы.

В сентябре 2025 года Новочеркасский городской суд Ростовской области назначил Наталье Демидовой шесть лет колонии общего режима за мошенничество при получении выплат и покушение на такое мошенничество, а также за соучастие в служебном подлоге и вынесении заведомо неправосудных решений (ч. 4 ст. 159.2; ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.2; ст.33 ч. 2 ст. 292; ст.33 - ч. 1 ст. 305; ст.33 - ч. 2 ст. 305 УК РФ). После оглашения приговора осужденная была взята под стражу в зале суда.

Защита Натальи Демидовой не согласилась с решением. Ее адвокат Сергей Овсеенко отметил в апелляционной жалобе, поданной в Ростовский областной суд, что по некоторым эпизодам дела сроки привлечения к уголовной ответственности уже истекли.

Также адвокат заявил, что все действия Демидовой «были охвачены единым умыслом и образуют единый состав», поэтому их необходимо квалифицировать как пособничество в мошенничестве при получении выплат (ст. 33; ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Защитник попросил прекратить уголовное преследование экс-чиновницы по одним эпизодам, и оправдать – по другим. Государственный обвинитель попросил оставить приговор без изменения.

Изучив приговор, Ростовский облсуд обнаружил, что Новочеркасский горсуд допустил ряд нарушений при вынесении решении. Так, суд в итоговом решении изложил в собственной редакции описание деяний Демидовой, чего нельзя делать при рассмотрении дела в особом порядке.

Кроме того, в приговоре суда содержатся существенные противоречия между описательно-мотивировочной и резолютивной частями.

«Отменяя приговор суда, суд апелляционной инстанции, учитывая положения закона о недопустимости предрешения выводов, которые могут быть сделаны судом первой инстанции при повторном рассмотрении уголовного дела, не может высказывать свою позицию по приведенным в апелляционных жалобах стороной защиты доводам», – отмечается в апелляционном определении.

Наталью Демидову отпустили из-под стражи, сохранив ранее действовавшую в отношении нее подписку о невыезде.

Уголовное дело в отношении экс-судьи Шахтинского городского суда Сергея Шама и 13 физлиц с июня 2025 года рассматривает Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону. В деле — около 40 эпизодов по статьям о покушении на мошенничество при получении выплат, о мошенничестве при получении выплат, служебном подлоге и вынесении заведомо неправосудных решений (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 2 ст. 292, ч. 1 и ч. 2 ст. 305 УК РФ).

