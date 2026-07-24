Ярославский губернатор поддержал отмену лимитов по продаже топлива

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поддержал отмену ограничений на продажу топлива на автозаправочных станциях меньше 50 л. Об этом он написал в своем канале в мессенджере «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Ранее вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и нефтяным компаниям проработать отмену лимитов. Поручение было дано после совещания по ситуации на топливном рынке, которое состоялось 13 июля.

«Полностью поддерживаю данную инициативу. Многие ограничения уже не нужны, ажиотаж прошел»,— прокомментировал Михаил Евраев.

Он сообщил, что в регионе нормализовалась ситуация с топливом: на сетевых АЗС бензин есть, топливо начинает поступать на частные заправки. По словам губернатора, небольшие очереди возникают только в часы пик. На многих ярославских АЗС лимиты еще действуют. Михаил Евраев 20 июля отмечал, что эта «мера сейчас скорее профилактическая, чем вынужденная».

Ограничения на продажу топлива в одни руки начали вводить на АЗС с конца мая. В основном ограничения установлены на уровне от 20 до 40 литров.

Алла Чижова