Бензин в Ярославской области подорожал на 13 копеек за неделю

В Ярославской области средняя цена за литр автомобильного бензина в период с 20 по 27 июля выросла с 66,41 до 66,54 руб. Данные опубликовал Ярославльстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На 12 копеек подорожал бензин АИ-92 — с 63,06 до 63,18 руб. На 14 копеек выросла цена за литр АИ-95 — с 67,76 до 67,90 руб. Заметнее всего среди бензина подорожал АИ-98 и выше: на 18 копеек, с 93,46 до 93,64 руб. Рост цены за литр дизеля составил 13 копеек — в среднем он стоил 78,36 руб.

Ранее губернатор Михаил Евраев сообщал, что в регионе нормализовалась ситуация с топливом: на сетевых АЗС бензин есть, топливо начало поступать на частные заправки. По его словам, очереди на заправки возникают только в часы пик. Губернатор поддержал отмену ограничений на продажу топлива меньше 50 л. 8844135

Алла Чижова