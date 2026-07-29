Главные новости к вечеру 29 июля

Сооснователя Telegram Павла Дурова объявили в международный розыск. В ФСБ утверждают, что обвинение связано с тем, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, которые, по версии российских спецслужб, использовались украинскими спецслужбами.

В Петербурге впервые вынесли приговор по делу о незаконном использовании SIM-боксов. Вину признал подросток.

Завершено расследование об убийстве школьника после похищения с парковки в Петербурге. При допросе обвиняемый признался в преступлении и рассказал о совершенном в подробностях.

Иеромонаха задержали по делу о переписке со школьницей из Ленобласти. Следствие считает, что в феврале он вел переписку со школьницей через страницу во «ВКонтакте» с вымышленным именем и убедил ее отправить фотографии интимного характера.

Суд отменил регистрацию списка партии «Яблоко» на выборах в парламент Карелии. В иске указано, что избирком Карелии зарегистрировал список в отсутствие финансового отчета, подписанного уполномоченным лицом.

Вратарь Евгений Латышонок сменил «Зенит» на «Нижний Новгород». 28-летний голкипер подписал с новой командой контракт сроком на три года.

Власти Петербурга интегрируют частные трамвайные сети в систему «Горэлектротранса». Интеграция позволит установить единые стандарты качества и безопасности перевозок.

Губернатор Ленобласти обратился в прокуратуру из-за стройки в Мурино. Поводом стали обращения местных жителей, которые пожаловались главе региона в социальных сетях.

К Мурманскому морскому рыбному порту подали иск на 382 млн рублей. Требования связаны с задолженностью по договору аренды земельного участка за период с 2014 по 2022 год, а также с начисленной неустойкой за 2016–2026 годы.

Мурманский океанариум может возобновить работу осенью 2026 года. Океанариум уже погасил задолженность по зарплате и налогам.

В Петербурге произошел сбой при оформлении водительских прав онлайн. Специалисты работают над восстановлением штатной работы онлайн-сервисов.

Карина Дроздецкая