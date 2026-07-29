К Мурманскому морскому рыбному порту подали иск на 382 млн рублей

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с иском к АО «Мурманский морской рыбный порт» (ММРП) о взыскании 382,28 млн рублей. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, пишет «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Росморречфлот потребовал взыскать с Мурманского морского рыбного порта 382 млн рублей

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Росморречфлот потребовал взыскать с Мурманского морского рыбного порта 382 млн рублей

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Как пояснили в пресс-службе суда, требования связаны с задолженностью по договору аренды земельного участка за период с 2014 по 2022 год, а также с начисленной неустойкой за 2016–2026 годы. Основной долг составляет 24,5 млн рублей, сумма неустойки — 357,79 млн рублей.

В настоящее время исковое заявление еще не принято к производству.

Ранее Росморречфлот уже обращался в Арбитражный суд Мурманской области с двумя аналогичными исками к ММРП на общую сумму более 42,6 млн рублей. Один из них принят к производству, первое судебное заседание назначено на 6 октября. Второе заявление оставлено без движения до 24 августа для устранения процессуальных нарушений.

АО «Мурманский морской рыбный порт» было национализировано в 2022 году. Помимо перевалки рыбопродукции, предприятие работает с нефтью, генеральными грузами для арктических проектов, сырьем для промышленности и оборудованием для горнодобывающих предприятий и аквакультуры. По итогам 2025 года грузооборот порта сократился в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом, составив 240,5 тыс. тонн.

Матвей Николаев