Суд отменил регистрацию списка партии «Яблоко» на выборах в парламент Карелии

Верховный суд Республики Карелия 29 июля удовлетворил иск регионального отделения партии «Родина» об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока» на выборах в Законодательное собрание, сообщили «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе судов региона. «Родина» указала в иске, что избирком Карелии зарегистрировал список в отсутствие финансового отчета, подписанного уполномоченным лицом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У «Яблока» остается возможность поучаствовать в выборах депутатов Заксобрания Карелии по одномандатным округам

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ У «Яблока» остается возможность поучаствовать в выборах депутатов Заксобрания Карелии по одномандатным округам

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

«По результатам рассмотрения административного дела об отмене решения о регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Республики Карелия восьмого созыва суд принял решение об удовлетворении заявленных требований полностью»,– уточнили в пресс-службе суда.

Республиканский избирком зарегистрировал список «Яблока» на выборы в региональный парламент 17 июля. Всего от партии по единому округу выдвинулись 18 человек. В решении избирательной комиссии говорилось, что документы партии соответствуют требованиям регионального законодательства о выборах. Как отмечали в партии, это было первое решение о регистрации списка «Яблока» на выборах в законодательные органы субъекта.

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков заявил, что объединение намерено оспорить решение республиканского суда. Заявление политика распространила пресс-служба «Яблока».

У «Яблока» остается возможность поучаствовать в выборах депутатов Заксобрания Карелии по одномандатным округам. Избирком зарегистрировал 12 из 15 кандидатов.

Кроме того, карельские «яблочники» получили отказ в регистрации списка на выборах в Петрозаводский городской совет. Территориальный избирком обосновал решение тем, что документы для выдвижения подписало лицо, не имеющее соответствующих полномочий. В Петербурге партия получила отказ в утверждении списка по схожим основаниям.

Ранее в этот день Центризбирком 29 июля зарегистрировал федеральный список кандидатов от «Яблока» на выборах в Государственную думу. В нижнюю палату парламента по партсписку претендуют 269 человек.

Константин Леньков