Мурманский океанариум может возобновить работу осенью 2026 года

Мурманский океанариум, закрытый с 2022 года, может возобновить работу уже осенью 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора учреждения Ирину Коротыш.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Океанариум уже погасил задолженность по зарплате и налогам

Фото: vk.com / okeanarium51 Океанариум уже погасил задолженность по зарплате и налогам

Фото: vk.com / okeanarium51

По ее словам, океанариум уже погасил задолженность по зарплате и налогам благодаря помощи меценатов и неравнодушных жителей. Сейчас в здании идет ремонт, после завершения которого учреждение планирует вновь получить лицензию на проведение мероприятий. Предполагается, что двери для посетителей откроются в октябре–ноябре.

Как рассказала госпожа Коротыш, ремонт планируют завершить в сентябре. Одновременно ведется работа по возможной передаче океанариума в муниципальную или региональную собственность. До возобновления работы учреждение продолжает существовать за счет благотворительной помощи.

Океанариум лишился лицензии в 2022 году, после чего представления были прекращены. Летом 2026 года сотрудники обратились к губернатору Мурманской области с просьбой помочь решить финансовые проблемы. После этого жители региона, власти и бизнес собрали более 3 млн рублей, которые направили на погашение долгов, ремонт и содержание животных.

Карина Дроздецкая