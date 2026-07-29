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Мурманский океанариум может возобновить работу осенью 2026 года

Мурманский океанариум, закрытый с 2022 года, может возобновить работу уже осенью 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора учреждения Ирину Коротыш.

Океанариум уже погасил задолженность по зарплате и налогам

Океанариум уже погасил задолженность по зарплате и налогам

Фото: vk.com / okeanarium51

Океанариум уже погасил задолженность по зарплате и налогам

Фото: vk.com / okeanarium51

По ее словам, океанариум уже погасил задолженность по зарплате и налогам благодаря помощи меценатов и неравнодушных жителей. Сейчас в здании идет ремонт, после завершения которого учреждение планирует вновь получить лицензию на проведение мероприятий. Предполагается, что двери для посетителей откроются в октябре–ноябре.

Как рассказала госпожа Коротыш, ремонт планируют завершить в сентябре. Одновременно ведется работа по возможной передаче океанариума в муниципальную или региональную собственность. До возобновления работы учреждение продолжает существовать за счет благотворительной помощи.

Океанариум лишился лицензии в 2022 году, после чего представления были прекращены. Летом 2026 года сотрудники обратились к губернатору Мурманской области с просьбой помочь решить финансовые проблемы. После этого жители региона, власти и бизнес собрали более 3 млн рублей, которые направили на погашение долгов, ремонт и содержание животных.

Карина Дроздецкая

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