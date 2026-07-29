Власти Петербурга интегрируют частные трамвайные сети в систему «Горэлектротранса»
Власти Санкт-Петербурга планируют интегрировать концессионные трамвайные проекты в единую систему городского электрического транспорта. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Беглов, пишет «Деловой Петербург».
В Петербурге объединят концессионные трамвайные линии с городской сетью
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Как сообщили в городском комитете по транспорту, функции по эксплуатации инфраструктуры, организации движения и контролю за соблюдением нормативных требований будут переданы СПб ГУП «Горэлектротранс».
В настоящее время в Петербурге действуют две концессионные трамвайные сети — «Чижик» в Красногвардейском районе и «Славянка», которая пока обслуживает маршрут между станцией метро «Купчино» и поселком Шушары.
По данным комитета, интеграция концессионных проектов с городской сетью позволит установить единые стандарты качества и безопасности перевозок. В перспективе власти рассчитывают обеспечить для пассажиров бесшовные поездки с синхронизированным расписанием и единым подходом к техническому обслуживанию трамвайной инфраструктуры.