Власти Петербурга интегрируют частные трамвайные сети в систему «Горэлектротранса»

Власти Санкт-Петербурга планируют интегрировать концессионные трамвайные проекты в единую систему городского электрического транспорта. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Беглов, пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге объединят концессионные трамвайные линии с городской сетью

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Петербурге объединят концессионные трамвайные линии с городской сетью

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Как сообщили в городском комитете по транспорту, функции по эксплуатации инфраструктуры, организации движения и контролю за соблюдением нормативных требований будут переданы СПб ГУП «Горэлектротранс».

В настоящее время в Петербурге действуют две концессионные трамвайные сети — «Чижик» в Красногвардейском районе и «Славянка», которая пока обслуживает маршрут между станцией метро «Купчино» и поселком Шушары.

По данным комитета, интеграция концессионных проектов с городской сетью позволит установить единые стандарты качества и безопасности перевозок. В перспективе власти рассчитывают обеспечить для пассажиров бесшовные поездки с синхронизированным расписанием и единым подходом к техническому обслуживанию трамвайной инфраструктуры.

Матвей Николаев