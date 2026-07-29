Главные новости за 29 июля. Кавказ

В Ставропольском крае ситуация с обеспечением топливом постепенно нормализуется. После пикового спроса, который пришелся на прошлые недели, потребление вернулось к обычным объемам.

Врио главы Дагестана Федор Щукин подписал указ об освобождении Наримана Абдулмуталибова от должности врио заместителя председателя правительства республики. Указом Федор Щукин также назначил на пост Алексея Гулисова, ранее занимавшего должность врио заместителя руководителя Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан.

Распоряжением правительства Дагестана Райганат Гитинова назначили заместителем министра образования и науки.

Следственное управление СК России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело против владельца гостевых домов близ села Чалда Гергебильского района после того, как один из постояльцев сорвался с неогороженного обрыва и скончался в больнице, сообщает пресс-служба ведомства.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Сергей Толкачев считает, что перенос сроков погашения бюджетных кредитов способен лишь временно снизить финансовое давление на регионы, но не устраняет ключевые риски для их бюджетной устойчивости. Такой вывод эксперт сделал, комментируя для «Коммерсантъ-Кавказ» инициативу о переносе выплат по бюджетным кредитам с 2027–2029 годов на 2031–2033 годы.